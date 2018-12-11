شكرا لقرائتكم خبر عن كانافارو: أرشح يوفنتوس ومانشستر سيتى للنهائى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد فابيو كانافارو، مدافع يوفنتوس وريال مدريد السابق، بفريق السيدة العجوز وما يقدمه الموسم الحالى، حيث رشح بطل إيطاليا للتتويج بدورى الأبطال هذا الموسم، وقال كانافارو: «أرشح يوفنتوس هو الفريق المفضل للوصول للنهائى بجانب مانشستر سيتى، والبيانكونيرى لديهم اللاعب الأقوى والأكثر تكاملا فى العالم كريستيانو رونالدو».

من ناحية أخرى، يبحث اليوفى عن هدف مزدوج خلال مواجهة الفريق السويسرى، حيث يسعى للفوز من أجل تأكيد الصدارة، كما يسعى لتسجيل الهدف رقم 5000 فى تاريخ النادى، حيث سجل الفريق من قبل 4999 هدفًا عبر التاريخ.

وكان كارلو بارولا قد سجل الهدف الأول لليوفى فى عام 1948، بينما أحرز جيانى روسى الهدف رقم 2000 فى عام 1962. فيما أحرز ماسيمو برياسكى الهدف رقم 3000 عام 1984، وسجل ماركو دى فايو الهدف رقم 4000.