شكرا لقرائتكم خبر عن روبن يغيب عن مواجهة بايرن ميونيخ وأياكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب الجناح الهولندى المخضرم أرين روبن، الذى لم يسافر مع زملائه فى بايرن ميونيخ الألمانى إلى هولندا لمواجهة أياكس أمستردام فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا فى كرة القدم، وذلك بسبب إصابة فى ركبته، بحسب ما كشف النادى البافارى.

ولم يشارك ابن الـ34 عاما مع فريقه منذ تألقه فى مباراة الجولة السابقة ضد بنفيكا البرتغالى حين سجل ثنائية وقاد بايرن لفوز ساحق 5-1، ما جعله بحاجة إلى نقطة من مباراة الأربعاء، فى أمستردام من أجل حسم صدارة المجموعة الخامسة بعد أن ضمن الفريقان تأهلهما إلى ثمن النهائى.

وباستثناء روبن والغيابات طويلة الأمد بسبب الإصابة للفرنسى كورنتان توليسو والكولومبى خاميس رودريغيز، سافر بايرن إلى أمستردام بكامل لاعبيه، وبينهم الفرنسى كينغسلى كومان والإسبانى تياغو ألكانتارا، العائدان حديثا من الإصابة.