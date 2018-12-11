شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل ليفربول في مواجهة نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مدرب فريق ليفربول «يورجن كلوب» التشكيل الأساسي لمواجهة فريق نابولي في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويلتقي الفريقان في ملعب الأنفيلد في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وضم التشكيل كل من:

أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، هندرسون، فاينالدوم، ميلنر، ماني، محمد صلاح، فيرمينيو.

وعلى دكة البدلاء كل من:

مينيوليه، فابينيو، لوفرين، كيتا، ستوريدج، شاكيري، أوريجي.

ليفربول يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، في حين يتواجد نابولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.