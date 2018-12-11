تشكيل برشلونة وتوتنهام في لقائهما بدوري أبطال أوروبا

أعلن فريقا برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريقين في لقائهما ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: سيليسين - سيميدو - راكيتيتش - كوتينهو - آرثر - ديمبلي - لينجليت - منير الحدادي - فيرمالين - كارليس إلينا - ميراندا. بينما جاء تشكيل توتنهام كالآتي: لوريس، بيترز، فيرتونخين، الدرفيرلد، روز، وينكس، سيسوكو، أريكسن، ديلي، سون، هاري كين.

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