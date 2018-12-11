محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة نابولي بالدوري الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول ، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نابولي بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وجاء التشكيل على النحو التالي:

أليسون، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فينالدوم، ميلنر، هندرسون، ماني، فيرمينو، محمد صلاح.

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