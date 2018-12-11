شكرا لقرائتكم سان جيرمان يحشد القوة الضاربة للقاء ريد ستار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الألمانى توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، تشكيلة فريقه الاساسية لمواجهة مضيفه ريد ستار الصربى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، والتى تنطلق فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويحتل البى إس جى وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن نابولى الإيطالى المتصدر، ويبحث عن الفوز فى لقاء اليوم للصعود لدور الـ16، فيما يحتل ريد ستار المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وجاءت التشكيلة الكاملة للفريق كالتالى:

حراسة المرمى: جيانلويجى بوفون

خط الدفاع : كيرير - تياجو سيلفا - كيمبيمبى - بيرنات

خط الوسط : ماركينيوس - فيراتى - دى ماريا

خط الهجوم : مبابى - نيمار - كافانى