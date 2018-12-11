شكرا لقرائتكم جالطة سراى يتأهل لدور الـ32 من الدورى الأوروبى رغم الخسارة أمام بورتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل جالطة سراى التركى للعب فى دور الـ32 من الدورى الأوروبى، وذلك على الرغم من خسارته على ملعبه أمام بورتو البرتغالى 3-2، فى ختام مباريات الجموعة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وكان بورتو قد ضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16 من دورى الأبطال، فيما حل شالكه الألمانى ثانيا.

احرز أهداف بورتو كل من فيليبى فى الدقيقة 17، موسى ماريجا فى الدقيقة 42 من ركلة جزاء، سيرجيو أوليفيرا فى الدقيقة 57، فيما سجل للفريق التركى، الجزائرى سفيان فيجولى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وديرديوك فى الدقيقة 65.

واستفاد جالطة سراى من خسارة لوكومتيف موسكو الروسى بهدف أمام شالكه الألمانى، ليحتل الفريق التركى المركز الثالث فى المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن لوكومتيف صاحب المركز الرابع.



موسى ماريجا

فرحة بهدف بورتو