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صور.. الإسماعيلي ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبى مع الرجاء المغربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي التي تجمعهما حاليًا على استاد محمد الخامس في إطار مباريات إياب دور الستة عشر للبطولة العربية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وسيطر الفريق المغربي على مجريات الشوط الأول، ورغم الضغط المكثف من الرجاء إلا أن الدراويش أهدروا العديد من الفرص المحققة لإحراز هدف التقدم، لتنتهى أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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أقيمت مباراة الذهاب بين الإسماعيلى والرجاء المغربى فى أكتوبر الماضى على استاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبى.

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مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تتطلب فوز الدراويش بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم الذى يطمع الإسماعيلى فى التتويج به لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية، ولحصد إحدى البطولات التى يشارك فيها هذا الموسم وهى كأس مصر والبطولة العربية وبطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك فى ظل صعوبة المنافسة على مسابقة الدورى.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت فى أكتوبر الماضى على استاد الإسماعيلية انتهت بالتعادل السلبى.

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