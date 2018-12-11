شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: "من أول يناير هكون إنسان جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهّد صالح جمعة، لاعب الأهلى العائد له من تجربة إعارة بالفيصلى السعودى، أن يكون شخصًا ولاعبًا جديدًا ابتداء من أول يناير المقبل حيث سيتم قيده فى قائمة الأهلى، موضحًا أنه واثق من العودة أفضل مما كان عليه قبل رحيله عن الأهلى والانتقال للدورى السعودي.

وأوضح صالح جمعة فى تصريحات لقناة الأهلى، أن رغبة الجميع فى دعمه حتى يعود للأهلى بشكل قوى ومُفيد للفريق زاد من حماسه وإصراره على الاجتهاد فى التدريبات حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق بعدما يتم قيده فى يناير المقبل.

وتابع صالح جمعة: الجميع يُساندنى من أجل العودة.. لقد تحدث مع زملاء لى بالفريق، كما تحدث معى محمد يوسف المدير الفنى الحالى للأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وجميعهم يُطالبوننى بإثبات الذات من أجل قيادة الأهلى نحو الانتصارات والبطولات.

واستطرد لاعب الأهلى: أعد هؤلاء بأننى لن أخذلهم هذه المرة.. سأعمل بكل جدية وإخلاص حتى أكون عند حُسن ظنهم، مُعلقًا: "من أول يناير هاكون إنسان جديد.. "إنسان لا يعرف سوى الاجتهاد والتركيز والنجاح".

أكد صالح جمعة أن علاقته قوية بنجوم كبار بالأهلى وخارجه أمثال عماد متعب الذى يُعد أقرب لاعبى الأهلى إلى قلبه، وهناك أيضاً عبد الله السعيد ورمضان صحبى وحسين السيد ومحمود حسن تريزيجيه وعصام بالحضرى وعمر جابر وأحمد الشناوى ومحمد صلاح وكهربا وطارق حامد .

وشدد صالح جمعة على أن الأهلى لا يقل احترافية عن أندية برتغالية، موضحًا أن المارد الأحمر يمتلك كل مقومات النجاح.