شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء 11 / 12 / 2018 وسلامة فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء 11 / 12 / 2018 بعد إقامة مباراة واحدة بين فريقى الإنتاج الحربى ووادى دجلة. الإنتاج يهزم دجلة بـ"ثنائية" ويصعد للمربع الذهبي.. (فيديو) فاز الإنتاج الحربى على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. ويحتل حسام سلامة " باولو " مهاجم فريق الداخلية صدارة جدول هدافين بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 أهداف وياتى محمود علاء مدافع فريق الزمالك فى المركز الثانى بنفس عدد الاهداف ثم ياتى محمود عبدالمنعم " كهربا " بالمركز الثالث برصيد 7 أهداف ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة 26 نقطة .

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