شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تسيطر على ذهب بطولتى التضامن والعرب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت سارة سمير فى التتويج بثلاث ذهبيات فى وزن 76 كجم بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر فى استاد القاهرة بواقع واحدة فى الخطف وأخرى فى الكلين وثالثة فى المجموع على صعيد الكبار ومثلهم على صعيد منافسات 20 سنة. كما نجحت سارة فى الحصول على ثلاث ذهبيات فى منافسات التضامن التى تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. أما ميار عبد القادر فحصلت على 3 ذهبيات فى نفس الوزن بمنافسات 17 سنة و3 فضيات بمنافسات 20 سنة. ومن المقرر أن يخوض محمد إيهاب منافسات وزن 81 كجم غدًا الأربعاء فى الحادية عشرة ظهرًا.

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