شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا فعل الرجاء المغربى فى 9 مواجهات مع الأندية المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لنادى الرجاء، الأندية المصرية للمرة العاشرة فى تاريخه، عندما يحل الدراويش ضيفًا على ملعب محمد الخامس مساء اليوم ـ الثلاثاء ـ، فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

حيث سبق وواجه الفريق المغربى خمس أندية مصرية من قبل وهى الإسماعيلى والأهلى والزمالك وإنبى ومصر المقاصة فى منافسات مختلفة.

استضاف الرجاء على الملاعب المغربية، 9 مواجهات مع الأندية المصرية، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد، سجل لاعبوه 9 أهداف ومنى مرماه 7 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة "كلين شيت" 4 مواجهات، التى جاءت على النحو التالى ..

الإسماعيلى

فاز الرجاء على الإسماعيلى بهدف نظيف عام 2015 فى الجولة الأولى بكأس اتحاد شمال أفريقيا، أحرزه محمد البولدينى.

الأهلى

تعادل الرجاء مع الأهلى ضمن منافسات دورى أبطال أفريقيا عام 99 بهدف لكل منهما، وفاز النادى المغربى فى المواجهة الثانية خلال نفس المسابقة عام 2002 بهدفين مقابل هدف، وتعادلا فى اللقاء الثالث أيضًا بهدف لكل منهما

الزمالك

استطاع الزمالك أن يعود من المغرب بتعادل سلبى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2002، وفاز على الرجاء بهدفين نظيفين فى المباراة الثانية بدورى أبطال العرب عام 2005، وفى اللقاء الثالث بينهما تعادلا بهدفين لكل منهما فى بطولة القارة السمراء.

إنبى

فاز على الفريق البترولى بهدف نظيف فى إياب المباراة النهائية بدورى أبطال العرب عام 2006 ليتوج بطلًا للمسابقة

مصر المقاصة

فاز على النادى الفيومى بهدف نظيف فى تجربة ودية ضمن معسكر الفريق المصرى استعدادًا للمشاركة فى كأس الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخهز