شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: قلت لشقيقي لو خسر الأهلي 100 مباراة سيفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى صالح جمعة لاعب الأهلى العائد من تجربة إعارة بنادى الفيصلى السعودى تفاصيل علاقته مع شقيقه عبد الله جمعة لاعب الزمالك، موضحًا أن الأخير قال له: "أتمنى أن يلعب الزمالك مع الأهلى خلال الفترة الحالية حتى يتفوق الأخير لأن الفارق شاسع بين الزمالك المتألق والأهلى المُترنّح.

وتابع صالح جمعة فى تصريحات لقناة الأهلى: "قبل أن يلعب شقيقى عبد الله للزمالك كانت ميول عائلتى كلها أهلاوية تقريبًا لكن الأمور اختلفت وأصبحت الكفة 50% بسبب تواجد شقيقى عبد الله فى القلعة البيضاء، وقال صالح إن شقيقه أن لديه روح وإصرار أفضل منه لكنه _أى صالح_ "أحرف" من شقيقه عبد الله بشهادة الأخير فى أى مناقشة بينهما.

ورد صالح جمعة، ضاحكاً: فى فترات سابقة وحينما كان الزمالك يمر بفترات صعبة ويخسر فى المباريات.. كان شقيقى يتأخر عن العودة للمنزل ولا يرغب فى مقابلتى حتى لا "أقفش عليه" لأنى "مكنتش بسيبه".

وأكد صالح جمعة أن شقيقه يتحدث معه حاليًا عن رغبته فى مواجهة الأهلى بالزمالك حتى يتفوق الأخير باعتباره الأفضل فنيًا حاليًا بعكس الحال مع الأهلى الذى يمر بظروف صعبة.

وتابع صالح جمعة: قلت لشقيقى عبد الله.. لا تظن أنكم ستفوزون إذا ما لعب الأهلى مع الزمالك حاليًا.. فالأهلى سيفوز حتى لو خسر 100 مباراة قبل لقاء القمة.. فقبل مباريات القمة يتجمع لاعبو الأهلى دائماً فى غرفة واحدة ويتعاهدون على الفوز أمام الزمالك والتاريخ يثبت ذلك.