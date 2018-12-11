شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الإنتاج الحربى على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
أحرز هدفي الإنتاج الحربي محمد مسعد في الدقيقة 7، وغنام محمد في الدقيقة 85، فيما أحرز هدف دجلة الوحيد محمد هلال في الدقيقة 75.
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