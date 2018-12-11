شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يقود تشكيلة الإسماعيلى أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلي فييرا تشكيلة الفريق التى ستخوض مباراة اليوم أمام الرجاء البيضاوى المغربي فى دور الـ16 للبطولة العربية التى تحمل اسم الشيخ زايد آل نهيان. وجاءت تشكيلة الإسماعيلى كالتالى: حراسة المرمى: محمد فوزي خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمود متولي ومحمد مجدي وطارق طه في الوسط: عماد حمدي ونادر رمضان وعبد الرحمن مجدي وحسني عبد ربه ولسعد الجزيري في الهجوم: شكري نجيب

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