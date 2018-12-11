شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: مشاكل مارتن يول مع لاعبى الأهلي بدأت منذ أول محاضرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى صالح جمعة، لاعب الأهلي العائد من تجربة إعارة بنادي الفيصلي السعودي، أن أزمات الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي بدأت مع اللاعبين منذ أول مُحاضرة له مع الفريق، موضحًا أن مارتن يول لم يستفد من جميع لاعبي الفريق.

وتابع صالح جمعة في تصريحات لقناة الأهلي: "أتذكر أول محاضرة لمارتن يول مع لاعبي الأهلي فقد كانت في أحد فنادق الإسكندرية حيث تحدث المدرب الهولندي معنا عقب إحدى المباريات بطريقة لم نتفاءل بها كلاعبين واستشعرنا بأن الأمور لن تسير على ما يرام بين المدرب الهولندي واللاعبين وهو ما حدث بعد ذلك حيث ساءت علاقة مارتن يوم بمعظم لاعبي الفريق تقريبًا.

وأوضح صالح جمعة أن مارتن يول لم يعتمد إلا على عدد قليل من اللاعبين ولم يستفد من جميع اللاعبين بشكل غريب، كما أن النتائج لم تكن جيدة في عهده فقد أنهى مارتن يول الدوري في آخر جولتين تقريبًا بل كنا مُهددين بعدم التتويج باللقب.