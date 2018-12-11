جدول ترتيب الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء 11 / 12 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 جدول ترتيب فريق بطولة الدورى الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء 10 / 12 / 2018 بعد إقامة مباراة واحدة بين فريقى الانتاج الحربى و ووادى دجلة انتهت بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف .

الإنتاج يهزم دجلة بـ"ثنائية" ويصعد للمربع الذهبي.. (فيديو)

فاز الإنتاج الحربى على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة 26 نقطة والانتاج الحربى فى المركز الرابع بنفس الرصيد .