تعرف على تشكيل مباراة برشلونة وتوتنهام والقنوات الناقلة

كتبت شرين طه



تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكامب نو في مطقاطعة كاتالونيا مباراة الجولة السادسة في إطار دوري المجموعات التمهيدي دبوري أبطال أوروبا وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

فيما يجلس الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة أمام توتنام، في المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وضمن برشلونة الصعود كأول المجموعة، إلا أن توتنام وإنتر ما زالا يتصارعان على المقعد الثاني.

وأراح فالفيريدي التشكيل الأساسي إذ يجلس ميسي وبيكيه وتير شتيجن وبوسكيتس وسواريز وألبا وفيدال على مقاعد البدلاء.

فيما جاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيلسين

الدفاع: نيلسون سميدو – كليمنت لينجليه – توماس فيرمالين – خوان ميراندا

الوسط: راكيتيتش – أرثر – كارليس ألينيا

الهجوم: ديمبيلي – منير الحدادي - كوتينيو

أما توتنام فيلعب بالقوة الضاربة له في محاولة التأهل وجاء تشكيله على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: داني روز – توبي ألدرفيلد – يان فيرتونخن – كايل والكر بيتيرز

الوسط: هاري وينكس – موسى سيسوكو – سون – ديلي ألي – توماس إيركسين

الهجوم: هاري كين