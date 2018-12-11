صلاح يقود آمال الريدز في الجولة الحاسمة أمام نابولي

كتبت: شرين طه يشهد ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول الإنجيليزي بعد دقائق قليلة مباراة العام بالنسبة للريدز أمام نابولي في الجولة السادسة من دور ال32 من دور المجمعوات لدوري ابطال اوروبا. وقد حدد المدير الفني لفريق الريدز التشكيل الاساسي الذي سيخوض به اللقاء المصيري على النحو التالي: حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، ميلنر.

خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو

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