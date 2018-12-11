مباشر دوري الأبطال.. ليفربول ونابولي.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ونابولي في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتربع نابولي على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، أمام باريس سان جيرمان بـ8 نقاط، ثم ليفربول بـ6 نقاط، وأخيرًا ريد ستار بـ4 نقاط.

ويتطلع الريدز الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز من أجل العبور إلى الأدوار الإقصائية من المسابقة.

تشكيل ليفربول: أليسون، آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، هاندرسون، فينالدوم، مينلر، ماني، صلاح، فيرمينو.

تشكيل نابولي: أوسبينا، ماكسيموفيتش، ألبيول، كوليبالي، ماريو، كاليخون، ألان، هامسيك، فابيان، إنسيني، ميرتينز.

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