مصر تستضيف روبي كين في ظهوره لأول مرة بعد اعتزاله كرة القدم في برنامج "حلم الأبطال"

كتب – محمد اللاهوني ورامي جمال

يشارك النجم الأيرلندي روبي كين في برنامج جول هاك "حلم الأبطال" ليكون رابع النجوم المشاركة في بطولة جول هاك التي سيتم تصويرها في عرض خاص في وجود أحمد حسام "ميدو" نجم توتنهام وأياكس الأسبق وعماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر ورضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي الأسبق.

واعتزل روبي كين كرة القدم رسميا نهاية نوفمبر

2018، ونجح جول هاك في ضم الهداف الأيرلندي الشهير لفريق عمل برنامج "حلم الأبطال" كعضو بلجنة التحليل كما سيقوم بتدريب فريق من بين الأربعة فرق التي ستصل إلى نصف النهائي.

وتستضيف مصر بطولة جول هاك لكرة القدم الخماسية للشباب التي ستأخذ طابع مميز في

شكل برنامج يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط.

وتمنح بطولة جول هاك الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم وأحلامهم ويتم عرض ذلك في برنامج محاكاة للواقع تحت اسم "حلم الأبطال".

ويحظى روبي كين بشعبية كبيرة في الملاعب الإنجليزية نظرا لما قدمه في توتنام هوتسبر فريقه الأسبق الذي زامل فيه النجم المصري ميدو.

وتنطلق البطولة يوم 14 ديسمبر الجاري بمشاركة 32 فريقا بعد انتهاء دور الـ64 في البطولة التي لاقت إقبالا كبيرا من الشباب المصري.