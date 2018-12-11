مدرب توتنهام يعلن تشكيل الفريق أمام برشلونة بدوري الأبطال

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام برشلونة الإسباني، في المباراة التي ستقام

بين الفريقين على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن الجولة الأخيرة من دورالمجموعات من دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل السبيرز لمبارااة اليوم كالأتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: ووكر بيتيرز، ألديرفيريلد، فيرتونخين، داني روز

في الوسط: هاري وينكس، موسى سيسوكو، ديلي آلي

في الهجوم: إيركسين، هاري كين، سون