مدرب توتنهام يعلن تشكيل الفريق أمام برشلونة بدوري الأبطال

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توتنهام أمام برشلونة بدوري أبطال أوروباكتب- محمد معتز صلاح الدين:
أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام برشلونة الإسباني، في المباراة التي ستقامبين الفريقين على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن الجولة الأخيرة من دور
وجاء تشكيل السبيرز لمبارااة اليوم كالأتي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
في الدفاع: ووكر بيتيرز، ألديرفيريلد، فيرتونخين، داني روز
في الوسط: هاري وينكس، موسى سيسوكو، ديلي آلي
في الهجوم: إيركسين، هاري كين، سون
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