ديمبيلي وكوتينهو يقودان هجوم برشلونة أمام توتنهام بدوري الأبطال وميسي بديلا

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أعلن أرنسو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن تشكيل الفريق الرسمي المواجه أمام توتنهام الإنجليزي، في المباراة التي ستقام على ملعب "كامب نو" في تمام

الساعة العاشرة مساءً ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

وشهد التشكيل الرسمي للفريق، جلوس ليو

ميسي على مقاعد البدلاء، وأستبعاد سواريز وظهور كل من منير الحدادي وألينا ، ديمبيلي ضمن التشكيلة الأساسية وجاءت كالأتي:

حراسة المرمى: سيلسين

في الدفاع: ميراندا، فيرمالين، لينجليت، ساميدو

في الوسط: أرثور، ألينا، راكيتيتش

في الهجوم: كونتينهو، الحدادي، ديمبيلي