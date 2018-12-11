ميرتينز وأنسيني يقودان هجوم نابولي أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا

فريق نابولي الإيطالي كتب- محمد معتز صلاح الدين: أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي عن تشكيل الفريق الرسمي المواجه أمام ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن الجولة الأخيرة من دور على ملعب "أنفيلد" في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن الجولة الأخيرة من دورالمجموعات من دوري أبطال أوروبا وجاء تشكيل نابولي لمباراة الليلة كالأتي: حراسة المرمى: دافيد أوسبينا الدفاع: روي، كوليبالي، ألبيول، ماكسيموفيتش في الوسط: رويز، هامشيك، ألان، كاليخون في الهجوم: ميرتينز ، أنسيني

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