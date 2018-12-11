محمد صلاح يقود الهجوم في مباراة لفربول ونابولي بدوري الأبطال وعودة ماني

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محمد صلاحكتب- محمد معتز صلاح الدين:
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل الفريق الرسمي المواجه أمام نابولي، في المباراة التي ستقام على ملعب "أنفيلد"في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وشهد التشكيل الرسمي للفريق، تواجد ثلاثي الهجوم محمد صلاح وماني وفيرمينو ، وجاء كالأتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أرلوند، ماتيب، فان دايك، روبرتسون
في الوسط: هندرسون، فينالدوم، ميلنر
في الهجوم: صلاح، فيريمنو، ماني
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