رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي كورة اون لاين يلا شوت بدون تقطيع لايف

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يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نابولي الإيطالي، في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات، بدوري أبطال أوروبا 2019.

ليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان الفرنسي، يتنافسون على حسم بطاقة الصعود من المجموعة الثالثة وتأكد خروج ريد ستار الصربي الذي سيستضيف الليلة فريق العاصمة الفرنسية.

النجم المصري محمد صلاح أعلن جاهزيته لقيادة فريق ليفربول اليوم بعد ثلاثيته في مرمى بورنموث بالدوري الإنجليزي، السبت الماضي.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين لضمان التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة التي جاء وصيفًا لبطلها في النسخة الماضية.

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