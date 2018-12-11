رياضة | صالح جمعة: عودة المصابين والتعاقدات الجديدة ستغير شكل الأهلي في الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة: عودة المصابين والتعاقدات الجديدة ستغير شكل الأهلي في الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن عودة اللاعبين المصابين وتعاقدات النادي مع اللاعبين سيغير من الفريق تماما.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"الأهلي عانى في هذا الموسم من كثرة الإصابات في عناصرة الأساسية أمثال أحمد فتحي ورامي ربيعة وجونيور أجاي".

وتابع "أتوقع أن تكون الفترة المقبلة للفريق الأحمر مختلفة تماما، بعد عودة المصابين بالإضافة إلى اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لدعم الفريق في يناير".

وواصل:" بأنه يشعر بحب جماهير الأهلي له، ولا بد أن يكون جدع وراجل مع الجماهير في الفترة المقبلة.

واستطرد :"جماهير الأهلي تحبني، وأنا أعدهم بأن يجدوا شخص أخر، وأن أكون جدع وراجل".

وأتم "كابتن سيد عبد الحفيظ أخبرني طالبني بالتركيز في الفترة المقبلة، وأن أكون عند حسن جماهير النادي التي تحبني".

يذكر أن صالح جمعة عاد للأهلي عقب فسخ تعاقده بالتراضي مع الفيصلي السعودي.

وكان جمعة قد انصم للأهلي قادما من إنبي منذ 3 مواسم، ولم يقدم جمعة المطلوب منه حتى الآن، ويسعى المعلم للعودة بقوة للفريق في يناير".