رياضة | momo live.. مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) كورة لايف مباراة ليفربول ونابولي رابط yalla shoot

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momo live.. مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) كورة لايف مباراة ليفربول ونابولي رابط yalla shoot
يحتاج ليفربول للفوز ولا شيئًا غير أمام نابولي لكي يتأهل رسميًا إلى دور الستة عشر للبطولة الأوروبية الكبري، الفريق الإنجليزي يريد الفوز بنتيجة 1-0 أو 2-0 لضمان التأهل دور النظر لنتيجة مباراة باريس سان جيرمان أمام النجم الأحمر، كمان يمكن لرفاق محمد صلاح أن يتأهلوا بالفوز على نابولي بأي نتيجة لكن شرط أن يتعادل الفريق الباريسي مع ريد ستار في المقابلة الأخري في نفس المجموعة.
ويدخل ليفربول هذه المباراة وهو متصدرًا لترتيب جدول الدوري الإنجليزي للمرة الأولي هذا الموسم، وذلك بعد فوزه الساحق على بورنموث 4-0 في المباراة التي سجل فيها محمد صلاح (هاتريك)، وخسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين نظيفين.
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