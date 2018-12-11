رياضة | momo live.. مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) كورة لايف مباراة ليفربول ونابولي رابط yalla shoot

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يحتاج ليفربول للفوز ولا شيئًا غير أمام نابولي لكي يتأهل رسميًا إلى دور الستة عشر للبطولة الأوروبية الكبري، الفريق الإنجليزي يريد الفوز بنتيجة 1-0 أو 2-0 لضمان التأهل دور النظر لنتيجة مباراة باريس سان جيرمان أمام النجم الأحمر، كمان يمكن لرفاق محمد صلاح أن يتأهلوا بالفوز على نابولي بأي نتيجة لكن شرط أن يتعادل الفريق الباريسي مع ريد ستار في المقابلة الأخري في نفس المجموعة.