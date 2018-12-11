رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

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مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

يلتقي فريقي ليفربول ونابولي ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات، الريدز بقيادة المصري محمد صلاح يواجه نابولي، من أجل الفوز حتي يتأهل للدور المقبل من البطولة، خصوصا أن أي نتيجة آخري، ستذهب بالفريق إلي الدوري الأوروبي، فهل ينجح الريدز في تجنب هذا الإختيار الصعب، وتحديد هدفه القادم بحصد ثلاث نقاط هامة، أم سيكون النادي الإيطالي، نابولي لديه الفرصة للصعود، خصوصا أنه يتمركز في الترتيب الأول لهذه المجموعة القوية للغاية.

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول ونابولي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 11 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليفربول ونابولي مباشر، ، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

يمكنك الضغط علي المباراة التي ترغب في مشاهدتها، بالإضافة إلي إمكانية تقليل أو تزويد نسبة الجودة الخاصة بكل قناة، من خلال الزر المتواجد بجانب زر الصوت، وذلك علي حسب حالة النت لديك، ويمكن الإنتظار بضع ثواني من أجل تحميل القناة وستعمل لديك بكل سلاسة

ستكون مباراة اليوم لقاء رسمي بين بين ليفربول ونابولي وهو الرابع في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، و قد فاز كلا الفريقان في مباراة واحدة ، في حين حدث التعادل في مناسبة واحدة في أول لقاء بينهما.

تنتظر الجماهير أقوي مباريات اليوم في المجموعات ، ومن ضمن هذه المباريات مباراة برشلونة وتوتنهام أيضا يمكنك متابعة اللقاء .

تحدث مدرب الريدز ، فى تصريحات له قبل مواجهته اليوم وأكد علي لاعبيه “لسنا خائفون من نابولى علينا أن نكون أكثر قوة وحماسة ، وان الفريق يسعى لتحقيق الفوز هذا هو ما يجب أن يكون في أذهاننا خلال المباراة.

نتعرف معكم علي التشكيل المتوقع للفريقين ، وسنتابع معكم اهم التفاصيل حتي يتم أضافه التشكيل الرسمي اليوم.

من المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته أمام فريق نابولي بالتشكيل التالى:

المرمى أليسون.

الدفاع روبرتسون، فان ديك، ماتيب، أرناولد.

الوسط هندرسون، فينالدوم، كيتا.

الهجوم صلاح، فيرمينو، ماني.

سيبدأ أنشيلوتي بطريقته التي بدأ في الاعتماد عليها في المباريات الأخيرة (4-4-2)، وسيواصل الاعتماد على ماكسيموفيتش في مركز الظهير الأيمن بدلاً من هوساي الذي أصبح ملازماً لمقاعد البدلاء بعد هبوط مستواه، وسيتكون ثنائي الهجوم من السريعين إنسيني وميرتينس.

ماريو روي - خاليدو كوليبالي - راؤول ألبيول - نيكولا ماكسيموفيتش

فابيان رويز - ماريك هامشيك - ألان - خوسيه كاييخون

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1 باللغة العربية في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم مباراة محمد صلاح ليفربول ضد نابولى

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