رياضة | ليفربول ونابولي كورة لايف ليفربول ونابولي يلا شوت ليفربول ونابولي كورة ستار

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مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار الاسطورة كورة أون لاين كورة لايف جودات متعددة، يلتقي اليوم نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا في مباراة مصيرية تجمع بين الفريقين العملاقين، ويدخل ليفربول اليوم المباراة للفوز فقط حيث أن التعادل أو الخسارة تعني خروج الريدز من البطولة، بينما تدخل نابولي المباراة للفوز أو التعادل بأي نتيجة لتضمن الصعود لدور الستة عشر.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي

تُقام مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة bein sport HD 1 بتعلق الكابتن أحمد الطيب.

رابط مباراة ليفربول ونابولي

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي كورة اون لاين يلا شوت كورة ستار، شهدت المباراة السابقة تقدم نابولي بهدف دون رد جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو ما كلف ليفربول ثلاثة نقاط غالية جعلها تدخل في سباق البقاء في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد نجح نابولي في شل حركة الثلاثي الهجومي لفريق ليفربول مما أفقد ليفربول القدرة على تسجيل أهداف.

متابعة اللقاء:

وصل الفريقان منذ قليل لملعب المباراة.

مباراة ليفربول ونابولي مباشر

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد أن حقق الفوز برباعية في مباراته الأخيرة بالدوري وتصدر جدول الترتيب بعد هزيمة مانشيستر سيتي من فريق ليفربول، بينما يأتي نابولي في المركز الثاني من الدوري الإيطالي بعد خمسة عشرة مباراة لعبها خسر منها مباراتين.

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