رياضة | مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر لايف liverpool | يلا شووت حصري | كورة اون لاين

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مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر لايف liverpool | يلا شووت حصري | كورة اون لاين دفع يورج كلوب المدير الفني لليفربول بالتشكيلة الضاربة التي تستعد للقاء نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء. ويستضيف ليفربول منافسه نابولي في إطار سادس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة. ويتصدر نابولي المجموعة بتسع نقاط، أما ليفربول فيأتي ثالثا بست نقاط. ويحتاج ليفربول للفوز بهدف دون رد، أو بفارق هدفين للتأهل إلى دور الـ16. وجاء تشكيل ليفربول كاملا كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر في الدفاع: ألكسندر أرنولد- جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون في الوسط: جوردان هندرسون- جيورجينو فينالدوم- جيمس ميلنر في الوسط: ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح أما تشكيل نابولي فجاء كالتالي: في حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا في الدفاع: راؤول ألبيول- كاليدو كوليبالي- نيكولا ماكسيموفيتش- ماريو روي في الوسط: خوسيه كاليخون- ألان- ماريك هامشيك- فابيان رويز في الهجوم: لورينزو إنسيني- درايس ميرتينز مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر لايف liverpool | يلا شووت حصري | كورة اون لاين

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