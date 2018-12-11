رياضة | يلا شوت Salah MAtCH ليفربول ضد نابولي مجانا| مشاهدة مباراة ليفربول (هدف محمد صلاح) تابع لايف الأسطورة بدون تقطيع الآن

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يلا شوت Salah MAtCH ليفربول ضد نابولي مجانا| مشاهدة مباراة ليفربول (هدف محمد صلاح) تابع لايف الأسطورة بدون تقطيع الآن

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : اليسون خط الدفاع : ارنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - ميلنر خط الهجوم : ماني - فيرمينهو - محمد صلاح وجاء تشكيل نابولي ضد ليفربول كالآتي:- يلا شوت Salah MAtCH ليفربول ضد نابولي مجانا| مشاهدة مباراة ليفربول (هدف محمد صلاح) تابع لايف الأسطورة بدون تقطيع الآن

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