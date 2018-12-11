رياضة | تشكيل دورتموند أمام موناكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل دورتموند أمام موناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لوسيين فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي موناكو الفرنسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : هيتز. خط الدفاع : اشرف حكيمي - توبراك - ديالو - شيملرز. خط الوسط : داوود - بولسيتش - غوتزه - جيريرو - فايجل. خط الهجوم : فيليب.

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