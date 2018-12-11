رياضة | napoli HD مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool كورة ستار تابع محمد صلاح بدون تقطيع

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وقال دافيد أوسبينا في تصريحات لصحيفة "صن" الإنجليزية، "محمد صلاح لاعب رائع، وتمكن من تسجيل 3 أهداف في مباراة ليفربول الأخيرة بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام بورنموث، لكن ليفربول يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وليس محمد صلاح فقط، علينا الحذر من خطورة بقية عناصر الفريق".

أضاف حارس نابولي "ليفربول يعتمد على الأداء الجماعي وليس على لاعب واحد فقط، وهو سر وصول الفريق لنهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري ابطال اوروبا".

واختتم أوسبينا تصريحاته قائلاً، "ليفربول فريق مميز، لكن نابولي يمتلك مدربا رائعا هو كارلو أنشيلوتي ولاعبين رائعين، لدينا الثقة في التأهل لدور الـ 16 اليوم".

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده في دور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في نفس التوقيت بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل.

ليفربول يمكن أيضاً أن يتأهل بالفوز على نابولى بأى نتيجة فى حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، وقد يودع محمد صلاح ورفاقه كافة المسابقات الأوروبية الموسم الحالي مبكراً، في حال الخسارة أمام نابولى وفوز النجم الأحمر على باريس سان جيرمان، حيث سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودع مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى "اليوروباليج".

napoli HD مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool كورة ستار تابع محمد صلاح بدون تقطيع