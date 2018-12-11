رياضة | كورة oair - مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | بث مباشر ليفربول ونابولي الآن

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كورة oair - مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | بث مباشر ليفربول ونابولي الآن

أعلن مدرب فريق ليفربول "يورجن كلوب" التشكيل الأساسي لمواجهة فريق نابولي في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويلتقي الفريقان في ملعب الأنفيلد في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وحسب الموقع الرسمي للريدز، يتواجد اللاعب المصري "محمد صلاح" في التشكيل الأساسي.

وضم التشكيل كل من:

أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، هندرسون، فاينالدوم، ميلنر، ماني، محمد صلاح، فيرمينيو.

وعلى دكة البدلاء كل من:

مينيوليه، فابينيو، لوفرين، كيتا، ستوريدج، شاكيري، أوريجي.

ليفربول يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، في حين يتواجد نابولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويحتاج ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

كورة oair - مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | بث مباشر ليفربول ونابولي الآن