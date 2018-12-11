رياضة | يلا شووت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي فريق نابولي الإيطالي، على ملعب «أنفيلد» في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويدخل الفريقان المباراة، وهما لم يحسما بعد تأهلهما إلى الدور الثاني في منافسات «التشامبيونزليج».

ويلعب ليفربول ونابولي ضمن المجموعة الثالثة من والتي تضم إلى جانبهما فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفريق النجم الأحمر الصربي.

ويدخل ليفربول المباراة وفي جعبته 6 نقاط، وضعته في المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة، فيما يتصدر فريق نابولي المجموعة الثالثة، برصيد تسع نقاط، فيما يحتل فريق باريس سان جيرمان وصافة المجموعة برصيد ثمان نقاط، مما يجعل جميع الخيارات متاحة لتأهل فريقين من الثلاثة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يدخل المباراة منتشيًا بعد تمكنه من احتلال صدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على بورنموث بأربعة أهداف دون رد، شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح، وتسجيله ثلاثية وتحقيق رقم تاريخي رفقة «الريدز»، في الجولة السادسة عشر من منافسات «البريميرليج»، وخسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي، ليمنح «البلوز» ليفربول صدارة الترتيب. وعلى الجانب الآخر، فإن نادي نابولي يحتل وصافة ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بفارق ثمان نقاط كاملة عن نادي يوفنتوس متصدر الترتيب.

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