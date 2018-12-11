رياضة | تعرف على تشكيل برشلونة وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل برشلونة وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي توتنهام الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

خط الدفاع : سيميدو - فيرمالين - لانجليت - ميراندا خط الوسط : آرثر - راكتيتش - ديمبلي - كوتينهو - الينا خط الهجوم : منير الحدادي وأعلن ماوريسيو بوتشيتنو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن تشكيلة فريقه الأساسية. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : لوريس خط الدفاع : والكر - ألدرفايلد - فيرتونخين - روز خط الوسط : وينكس - سيسوكو - ايريكسن - ديلي آلي - سون خط الهجوم : هاري كين

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