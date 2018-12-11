الان تتابع رسميا.. القادسية يتعاقد مع البرازيلي جورجي دا سيلفا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
تعاقد نادي القادسية، رسميا، مع اللاعب البرازيلي جورجي دا سيلفا، وفق ما أعلن الحساب الرسمي للنادي عبر موقع “تويتر”.
وذكر النادي، أن ضم اللاعب جورجي دا سيلفا يعد إضافة جيدة، نظرا لأنه يمتلك خبرة في الدوري السعودي، إذ سبق له اللعب في صفوف نادي الباطن.
يشار إلى أن الاعب جورجي دا سيلفا مثل العديد من الفرق مثل “يركيركارا المالطي، تاركسين المالطي، دايجو الكوري الجنوبي، جوهر ماليزيا”.
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