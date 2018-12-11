تعرف على كافة مباريات دور الـ64 من بطولة كأس الملك

أسفرت قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أُقيمت اليوم الثلاثاء، عن مواجهات قوية، حيث سيبدأ فريق الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه من المنطقة الشرقية عندما يحل ضيفًا على الجبيل، فيما يستضيف الهلال فريق الدرع، ويستضيف الأهلي نظيره الرياض، بينما يحل النصر ضيفًا على الجندل في الشمال . وجاءت القرعة كالتالي: الجبيل VS الاتحاد الأهلي VS الرياض الهلال VS الدرع الوشم VS السد أحد VS الشرق التقدم VS الطائي الحجاز VS الباطن الصقور VS الشعلة الرائد VS عرعر نجران VS العين الخلود VS الحزم الجيل VS الكوكب البكيرية VS القادسية أبها VS الجبلين الفيحاء VS الشهيد وج VS المجزل الوطني VS الأنصار الأخدود VS النجوم الوحدة VS النعيرية العروبة VS الثقبة التعاون VS العدالة النهضة VS حطين الشباب VS الساحل الغزوة VS جدة الاتفاق VS الدرعية ضمك VS الأمجاد العربي VS الفتح القيصومة VS الغوطة الفيصلي VS عفيف الخليج VS المزاحمية الحائط VS هجر

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