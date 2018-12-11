ريال مدريد يقدم عقدًا جديدًا لمودريتش

ترغب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في تمديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، وتمديد إقامته في "سانتياجو برنابيو".

ووفقًا لبرنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، يسعى النادي الملكي لتمديد عقد مودريتش لمدة عامين إضافيين لينتهي في صيف عام 2022، حيث سيصل عمره وقتها إلى 36 عامًا.

ومع ذلك، فإن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بعد، يريد النادي تجديد عقد اللاعب قبل دخوله الموسم الأخير من عقده الحالي، لضمان بيعه بمبلغ مرتفع في حال قرر مودريتش مغادرة مدريد الصيف المقبل، وأكد التقرير أن المفاوضات سوق تستمر لفترة طويلة.

وأوضح التقرير أيضًا أن إدارة الميرنجي عرضت عقدًا بقيمة 8 ملايين يورو سنويًا، حتى عام 2022، بينما يطلب مودريتش، راتب قدره 10 ملايين يورو في الموسم إضافة إلى الحوافز الخاصة بالألقاب.

جدير بالذكر أن مودريتش يرتبط بإمكانية الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي منذ الصيف الماضي.