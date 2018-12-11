عمرو طارق يوقع للأهلي 4 مواسم

أكد مصدر بالأهلي، توقيع عمرو طارق، مدافع المنتخب الوطني ونادي أورلاندو سيتي الأمريكي، للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف بعد فسخ التعاقد مع الفريق الأمريكي.
وكشف مصدر أن اللاعب فضل الانتقال للأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم بعد دخول أكثر من نادٍ لضم اللاعب، وفي مقدمتهم نادي الزمالك الذي دخل في مفاوضات قوية مع شريف إسلام، وكيل اللاعب.
يذكر أن الأهلي حصل على توقيع كل من محمد محمود، لاعب وادي دجلة، ومحمود وحيد، لاعب مصر المقاصة، واللاعب الفلسطيني محمود السلمي.
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