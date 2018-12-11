الإنتاج الحربي يفوز على وادى دجلة بثنائية و يصعد للمربع الذهبي بالدوري

فاز الإنتاج الحربى على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدفي الإنتاج الحربي محمد مسعد في الدقيقة 7، وغنام محمد في الدقيقة 85، فيما أحرز هدف دجلة الوحيد محمد هلال في الدقيقة 75.

وشهد اللقاء تألقا ملحوظًا للحارس محمد عبد المنصف الذى تصدي لإنفراد محمد مسعد الذي كاد أن يسجل منه الهدف الثاني لفريقه، ثم نجح محمد هلال في إدراك التعادل، قبل أن يضيف غانم محمد الهدف الثاني للفريق الحربي وينهي اللقاء باقتناص 3 نقاط لفريقه.

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