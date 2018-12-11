سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سحبت اليوم الثلاثاء قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2018/2019م بمشاركة 64 فريقا يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة (الغوطة والنعيرية والأمجاد والشهيد).

وستنطلق مباريات دور الـ 64 في الفترة من 1-5 يناير المقبل، على أن تقام مباريات دور الـ 32 في الفترة من 17-20 يناير، ومباريات دور الـ 16 في الفترة من 26 إلى 29 يناير، فيما تقام مباريات دور الثمانية يومي 1 و2 أبريل المقبل، على أن تقام مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في شهر مايو المقبل.

وجرى توزيع الفرق إلى 4 مستويات رئيسية بناء على نتائج الفرق للموسم الرياضي الماضي.

4 مستويات للفرق

المستوى الأول: الاتحاد - الهلال - الأهلي - النصر

المستوى الثاني: الاتفاق - الفتح - الفيصلي - التعاون - الفيحاء - الشباب - الباطن - القادسية - الرائد - أحد - الوحدة - الحزم.

المستوى الثالث: الطائي - الكوكب - الخليج - الشعلة - هجر - القيصومة - ضمك - العروبة - النهضة - النجوم - المجزل - نجران - الوطني - جدة - الوشم - الجبلين.

المستوى الرابع: الجيل - الأنصار - العين - العدالة - التقدم - المزاحمية - أبها - حطين - الخلود - الحجاز - الصقور - الجبيل - الرياض - الشرق - الثقبة - الدرعية - وج - الأخدود - الدرع - الجندل - العربي - الساحل - البكيرية - الحائط - عرعر - الغزوة - السد - عفيف - النعيرية - الشهيد - الغوطة - الأمجاد.

مواجهات دور الـ 64 (المباريات في ملعب المذكور أولا)

1- الجبيل والاتحاد

2- الوشم والسد

3- أحد والشرق

4- التقدم والطائي

5- الحجاز والباطن

6- الصقور والشعلة

7- الرائد وعرعر

8- نجران والعين

9- الخلود والحزم

10- الجيل والكوكب

11- البكيرية والقادسية

12- أبها والجبلين

13- الفيحاء والشهيد

14- وج والمجزل

15- الجندل والنصر

16- الوطني والأنصار

17- الأهلي والرياض

18- الأخدود والنجوم

19- الوحدة والنعيرية

20- العروبة والثقبة

21- التعاون والعدالة

22- النهضة وحطين

23- الشباب والساحل

24- الغزوة وجدة

25- الاتفاق والدرعية

26- ضمك والأمجاد

27- العربي والفتح

28- القيصومة والغوطة

29-الفيصلي وعفيف

30- الخليج والمزاحمية

31- الهلال والدرع

32- الحائل وهجر