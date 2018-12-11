شكرا لقرائتكم صالح جمعه: أنا أحرف من عبد الله أخويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى صالح جمعة لاعب الاهلي العائد له من تجربة إعارة بنادي الفيصلي السعودي تفاصيل علاقته مع شقيقة عبد الله جمعة لاعب الزمالك ، موضحاً أن الأخير قال له : أتمنى أن يلعب الزمالك مع الاهلي خلال الفترة الحالية حتى يتفوق الأخير لأن الفارق شاسع بين الزمالك المتألق والأهلي المُترنّح.

وتابع صالح جمعة في تصريحات لقناة الأهلي : قبل أن يلعب شقيقي عبد الله للزمالك كانت ميول عائلتي كلها أهلاوية تقريباً لكن الأمور اختلفت وأصبحت الكفة 50 % بسبب تواجد شقيقي عبد الله في القلعة البيضاء ، وقال صالح أن شقيقه أن لديه روح وإصرار أفضل منه لكنه أي صالح "أحرف" من شقيقة عبد الله بشهادة الأخير في أي مناقشة بينهما.

ورد صالح جمعة ، ضاحكاً: في فترات سابقة وحينما كان الزمالك يمر بفترات صعبة ويخسر في المباريات ..كان شقيقي يتأخر عن العودة للمنزل ولا يرغب في مقابلتي حتى لا "أقفش عليه" لأني "مكنتش بسيبه".

وأكد صالح جمعة أن شقيقه يتحدث معه حالياً عن رغبته في مواجهة الاهلي بالزمالك حتى يتفوق الأخير باعتباره الأفضل فنياً حالياً بعكس الحال مع الاهلي الذى يمر بظروف صعبة.

وتابع صالح جمعة: قلت لشقيقي عبد الله..لا تظن أنكم ستفوزون إذا ما لعب الاهلي مع الزمالك حالياً..فالأهلي سيفوز حتى لو خسر 100 مباراة قبل لقاء القمة ..فقبل مباريات القمة يتجمع لاعبي الاهلي دائماً في غرفة واحدة ويتعاهدون على الفوز أمام الزمالك والتاريخ يثبت ذلك.