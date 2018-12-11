شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه يقود تشكيلة الاسماعيلى أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الاسماعيلى بقيادة البرازيلي فييرا تشكيلة الفريق التى سيخوض بها مباراة اليوم أمام الرجاء البيضاوى المغربي. ويلتقى الاسماعيلي نظيره الرجاء فى المباراة المقامة بذهاب دور الستة عشرة للبطولة العربية التى تحمل اسم الشيخ زايد ال نهيان. وجاءت تشكيلة الاسماعيلى كالتالى:

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