شكرا لقرائتكم صالح جمعه: كنت أحق بالمشاركة فى كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صالح جمعة لاعب الاهلي العائد له من تجربة إعارة بنادي الفيصلي السعودي إنه عازم على العودة لمستواه خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أنه يؤدي حالياً برنامجاً تأهيلياً في الاهلي تمهيداً للقيد في يناير المقبل ثم المشاركة في المباريات.

وأوضح صالح جمعة في تصريحات لقناة الأهلي ، أن رحيله عن الاهلي كان قراراً خاطئاً لأنه كان من الأفضل البقاء في النادي وعدم الرحيل لأي نادً أخر خاصة وأن التألق مع المارد الأحمر يمنح أي لاعب شهرة ونجومية لا تتوافر في أندية أخرى كثيرة.

وأشار صالح جمعة إلى أنه يرى إنه كان يتمنى المشاركة في كاس العالم الأخيرة مع الفراعنة، معلقاً : كنت أستحق التواجد في كاس العالم وهذا ما رأيته من التغييرات التى حدثت في تشكيل المنتخب خلال مشاركاته في كأس العالم فقد كان المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب يدفع بلاعبين في مراكز أخرى غير مراكزهم لذا أظن أنني كنت أستحق التواجد في كأس العالم.