شكرا لقرائتكم تاكيس جونيس: الدورى الثانى سيكون مختلف وستتحسن النتائج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لوادي دجلة، لاعبي فريقه علي الأداء الذين قدموه في مباراتهم أمام الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الحربي بنتيجة 2 / 1.

أكد جونيس خلال تصريحاته لـ"ON Sport" أن لاعبيه قدموا أداءًا جيدًا أمام الإنتاج الحربي، إلا إنه شعر بالإحباط من تراجع مستوى فريقه وعدم ظهور الحماس والقتال داخل الملعب بعد أن أحرز محمد هلال هدف التعادل.

تابع المدير الفني للفريق الدجلاوي، إنه يسعي لتحسين أداء دجلة في كل مباراة عن التي قبلها، قائلاً: "الدور الثاني سيكون مختلف وستتحسن النتائج".

وعن تدعيمات الفريق في انتقالات يناير المقبل، أكد تاكيس جونيس إنه سيسعي لضم لاعبين أو ثلاثة لتدعيم صفوفه.