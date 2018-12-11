شكرا لقرائتكم جمعة : هدفى الحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صالح جمعة لاعب النادي الأهلى إن أهدافه خلال الفترة المقبلة تتركز فى المنافسة على جائزة أفضل لاعب بالقارة الإفريقية.

أضاف جمعه فى تصريحات لـ قناة النادي الأهلي :" في البداية لم تكن لي أهداف محددة، اكتشفت فيما بعد أنه يجب أن تضع أهداف لنفسك، الآن وبعد عودتي قررت أن أضع أهدافًا لنفسي".

تابع صالح جمعة أن هدفه الأول فى يناير المقبل هو التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر فضل عن المشاركة فى منافسات كأس الأمم الأفريقية. مضيفا :" في الموسم المقبل أسعى لأكون أفضل لاعب في مصر، وفي العام ذاته أنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، أنا أمتلك تلك الإمكانيات لتحقيق ذلك".".

واختتم صالح جمعه حديثه قائلًا :"هذه هي الأهداف التي حددتها لنفسي، سأعمل عليها ولن استسلم، ولن أتوقف إلا عندما أحققها"، قبل أن يكمل :"الفترة الماضية كانت هناك قرارات اتخذتها بسبب قلة الخبرة".

يُذكر أن صالح جمعه موجود بقائمة الانتظار للنادي الأهلي، حيث من المفترض أن يتم ضمه لقائمة الفريق المحلية بدايةً من يناير المقبل، ومن ثم للقائمة الإفريقية.