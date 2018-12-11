شكرا لقرائتكم رسميا.. مانشستر سيتى يتعاقد مع حارس كولومبوس كرو الأمريكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى كولومبوس كرو الأمريكى، رسميا اليوم الثلاثاء، انتقال حارس مرماه زاك ستيفن إلى نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، بداية من الصيف المقبل، لمدة 4 أعوام مقبلة.

وكشف النادى الأمريكى أن ستيفن (23 عاما) سينضم فى يوليو المقبل، فى صفقة وصلت إلى 10 ملايين جنيه استرلينى كما أشارت التقارير الصحفية، لتكون الصفقة الأغلى فى تاريخ الدورى الأمريكى.

وكان ستيفن قد خضع لإجراءات الكشف الطبى منذ عدة أيام قبل الانضمام الرسمى للسيتى.



انضمام زاك

زاك ستيفن

زاك