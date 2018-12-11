شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مباراة الزمالك يصل الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل القاهرة يوم الخميس المقبل طاقم التحكيم الأوغندى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم أوغندى لإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى ويقوده براين ميرو حكم ساحة، ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول، ومارك سسونكو مساعدا ثانيا وأليكس موهابى حكما رابعا. كما اختار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الصومالى حسن محمد لمراقبة مباراة الزمالك والقطن التشادى.

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