اخبار الرياضه

طاقم تحكيم مباراة الزمالك يصل الخميس

0 نشر
0 0

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مباراة الزمالك يصل الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل القاهرة يوم الخميس المقبل طاقم التحكيم الأوغندى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم أوغندى لإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى ويقوده براين ميرو حكم ساحة، ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول، ومارك سسونكو مساعدا ثانيا وأليكس موهابى حكما رابعا.

كما اختار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الصومالى حسن محمد لمراقبة مباراة الزمالك والقطن التشادى.

3f8f994fde.jpg

 

0b76ca405f.jpg

 

20181119120628628.jpg

 

8a4871d1e3.jpg

 

ce8f5c6ab0.jpg

 

3b9a147130.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك يصل الخميس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى